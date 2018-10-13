Глава FIA Тодт рассказал, что навещает Шумахера как минимум несколько раз в месяц
«Я посещаю Михаэля минимум два раза в месяц. Его состояние здоровья — личное дело его семьи. Я вижу его, вижу его семью. Я люблю его и мне бы хотелось, чтобы ситуация была другой», — приводит слова Тодта The Times.
Шумахер, являющийся на данный момент самым титулованным пилотом в истории «Формулы-1», получил тяжёлые травмы в декабре 2013 года, в результате падения, и удара головой о камень, во время отдыха на горнолыжном курорте. С тех пор его семья публично не комментирует состояние здоровья немца, и то, насколько успешно проходит его восстановление остаётся неизвестным.
До работы в FIA Тодт возглавлял команду «Феррари», выступая за которую, Шумахер завоевал пять из семи своих титулов.
Ранее сообщалось, что Сабина Кем опровергла информацию о переезде Шумахера в Испанию.