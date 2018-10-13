Агент Селюк: ни один клуб в мире не возьмёт Кокорина и Мамаева

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Клубы должны показывать, что им такие футболисты не нужны. Ни один клуб в мире их не возьмёт. Вопрос не в Еремёнко, Кокорине или Мамаеве. Просто всё должно быть по закону», — цитирует агента РИА Новости.

Он также заявил, что если футболистов оправдают, то на свободе должны оказаться 50% заключённых в тюрьме.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Инциденты произошли 8 октября в центре Москвы.

Ранее футболист «Крыльев Советов» Молло выразил поддержку Кокорину.