Футболист «Крыльев Советов» Молло выразил поддержку Кокорину

Французский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Йоан Молло поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Хочу поддержать тебя. Я знаю, ты отличный парень, потому что жил рядом с тобой на протяжении восьми месяцев. Ты всегда думаешь о своей семье, друзьях, и мне нравится эта черта. Желаю скорее вернуться к нам и отправляю всю свою поддержку», — приводит слова Молло «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Instagram одноклубника француза Алана Чочиева.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Инциденты произошли 8 октября в центре Москвы.

Ранее в Госдуме жёстко раскритиковали Кокорина и Мамаева.