Российский боец MMA Харитонов считает, что у Соннена нет шансов в поединке с Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов дал прогноз на поединок между соотечественником Фёдором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом.
Российский боец MMA Харитонов считает, что у Соннена нет шансов в поединке с Емельяненко
  • globallookpress.com

«Фёдор — однозначно фаворит в этом поединке. Я не знаю, что может Соннен ему преподнести. В борьбе — ничего, как и тем более в стойке», — цитирует спортсмена РИА Новости.

По его мнению, единственное преимущество американца — это то, что он меньше весит.

«Думаю, Фёдор будет готов. На мой взгляд, шансов нет. Но в бою всё что угодно может произойти. Я у букмекеров, например, в бою с Нельсоном был явным аутсайдером», — добавил Харитонов.

Поединок между Емельяненко и Сонненом состоится 13 октября в Нью-Йорке на арене Nassau Coliseum в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

Ранее российский боец Харитонов отправил в нокаут Нельсона на турнире Bellator 207.

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