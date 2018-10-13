Российский боец MMA Харитонов считает, что у Соннена нет шансов в поединке с Емельяненко
- globallookpress.com
«Фёдор — однозначно фаворит в этом поединке. Я не знаю, что может Соннен ему преподнести. В борьбе — ничего, как и тем более в стойке», — цитирует спортсмена РИА Новости.
По его мнению, единственное преимущество американца — это то, что он меньше весит.
«Думаю, Фёдор будет готов. На мой взгляд, шансов нет. Но в бою всё что угодно может произойти. Я у букмекеров, например, в бою с Нельсоном был явным аутсайдером», — добавил Харитонов.
Поединок между Емельяненко и Сонненом состоится 13 октября в Нью-Йорке на арене Nassau Coliseum в рамках полуфинала Гран-при Bellator.
Ранее российский боец Харитонов отправил в нокаут Нельсона на турнире Bellator 207.