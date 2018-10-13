Российский боец Харитонов отправил в нокаут Нельсона на турнире Bellator 207
Харитонов отправил соперника в нокаут в конце первого раунда.
Sergei Kharitonov brought the heat at Mohegan Sun! #Bellator207 (@allelbows) pic.twitter.com/6FJQNnPrsx— MMAFighting.com (@MMAFighting) 13 октября 2018 г.
Для российского тяжеловеса эта победа стала 29-й в карьере при семи поражениях. У Нельсона это 16-е поражение при 23 победах.
Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Соннена перед боем в Нью-Йорке.