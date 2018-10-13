Российский боец Харитонов отправил в нокаут Нельсона на турнире Bellator 207

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Россиянин Сергей Харитонов одержал победу нокаутом над американцем Роем Нельсоном на турнире Bellator 207 в Анкасвилле.

Харитонов отправил соперника в нокаут в конце первого раунда.

Для российского тяжеловеса эта победа стала 29-й в карьере при семи поражениях. У Нельсона это 16-е поражение при 23 победах.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Соннена перед боем в Нью-Йорке.

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