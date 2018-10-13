Нурмагомедов встретился с экс-чемпионом мира по боксу Гассиевым
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с соотечественником экс-чемпионом мира по боксу по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым.
- Reuters
Об этом Нурмагомедов сообщил в своём Instagram.
«Рад был встрече с Муратом Гассиевым. Пусть всевышний поможет тебе во всех начинаниях, удачи во всём», — написал боец смешанного стиля.
Ранее Кадыров объявил о примирении Нурмагомедова и Тимати.
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