Нурмагомедов встретился с экс-чемпионом мира по боксу Гассиевым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с соотечественником экс-чемпионом мира по боксу по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым.

Reuters

Об этом Нурмагомедов сообщил в своём Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 12 Окт 2018 в 2:08 PDT «Рад был встрече с Муратом Гассиевым. Пусть всевышний поможет тебе во всех начинаниях, удачи во всём», — написал боец смешанного стиля. Ранее Кадыров объявил о примирении Нурмагомедова и Тимати.