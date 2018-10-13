Шубенков заявил, что не понимает критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, поделился мнением относительно ситуации вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Мы во многих аспектах жизни как зависли на перепутье, так и висим до сих пор. Спорт тому хороший пример: у нас и господдержка роскошная, и свобода предпринимательства — соревнуйся где хочешь. Но раз у нас на дворе капитализм, то я совершенно не понимаю критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева — это если брать вечеринку в Монако. Люди тратят честно заработанные деньги, как хотят и куда хотят», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

При этом он считает, что избиение и оскорбление других людей — явный перебор. Тем не менее, по его мнению, для разбирательства с этим делом есть соответствующие структуры.

«Обидно мне даже не за деньги, которые крутятся в том бизнесе, а за внимание, которым футболисты с лихвой одарены, в том числе со стороны болельщиков. Наверное, в нашей системе это кому-то нужно. А кому — я не знаю», — добавил Шубенков.

11 октября 27-летний Кокорин и 30-летний Мамаев, игроки «Зенита» и «Краснодара», были арестованы до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука 8 октября в центре Москвы.

Ранее экс-одноклубник Кокорина Танасиевич поддержал футболиста.