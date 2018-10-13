Экс-одноклубник Кокорина поддержал футболиста

Бывший футболист московского «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал ситуацию со своим экс-одноклубником нападающим Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым.

«Я шокирован происходящим. Вижу, что 90% людей сейчас безжалостно критикуют Кокорина с Мамаевым. Конечно, к ним я примыкать не стану. С Мамаевым не знаком, так что о нём ничего говорить не буду, а вот бывшего партнёра хотел бы поддержать в трудную минуту. Конечно, он неправ. Мужчины порой могут разрешить конфликтную ситуацию кулаками, когда оскорбления переходят грань. Тем не менее пускать в ход стулья, набрасываться толпой на одного — непозволительно», — приводит слова игрока «Спорт день за днём».

Он добавил, что может охарактеризовать Кокорина только с лучшей стороны.

«Он оступился, бесспорно. Явно накопился какой-то стресс, в голове что-то перемкнуло. Но поливать грязью — самое лёгкое, а протянуть руку помощи и дать шанс на исправление — куда сложнее. Не сомневаюсь, что Кокорин осознал, что натворил, и больше никогда не влезет во что-то подобное», — добавил Танасиевич.

11 октября 27-летний Кокорин и 30-летний Мамаев — игроки «Зенита» и «Краснодара» соответственно — были арестованы до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука 8 октября в центре Москвы.

Ранее Кадыров заявил, что в «Ахмате» готовы трудоустроить Кокорина и Мамаева.