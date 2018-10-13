Россиянин Стародубцев завоевал серебро в греко-римской борьбе на юношеской Олимпиаде
Российский борец греко-римского стиля Степан Стародубцев стал серебряным призёром в весовой категории до 71 кг на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
В финальном поединке он потерпел поражение от представителя Молдавии Александрина Гуту.
Третье место занял японец Шу Ямада, который победил Ламьеда Маафи из Туниса.
Ранее российские пловцы Колесников и Егорова завоевали золото на юношеских ОИ.
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