Российские пловцы Колесников и Егорова завоевали золото на юношеских ОИ

Россияне Климент Колесников и Полина Егорова стали победителями соревнований по плаванию на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.

Колесников одержал победу в заплыве на 200 м на спине, преодолев дистанцию за 1 минуту 56,14 секунды. Второе место занял представитель Румынии Даниэль Кристиан Мартин (+2,06 секунды). Тройку замкнул испанец Мануэль Мартоз Бакаризо (+3,23 секунды). Егорова победила на дистанции 100 м баттерфляем, показав результат 59,22 секунды. Серебро завоевала немка Ангелина Кёхлер (+0,22 секунды), третье место заняла пловчиха из Белоруссии Анастасия Шкурдай (+0,54 секунды). Ранее сообщалось, что российская яхтсменка Яна Резникова завоевала бронзу юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе.