Российские пловцы Колесников и Егорова завоевали золото на юношеских ОИ
Колесников одержал победу в заплыве на 200 м на спине, преодолев дистанцию за 1 минуту 56,14 секунды. Второе место занял представитель Румынии Даниэль Кристиан Мартин (+2,06 секунды). Тройку замкнул испанец Мануэль Мартоз Бакаризо (+3,23 секунды).
Егорова победила на дистанции 100 м баттерфляем, показав результат 59,22 секунды. Серебро завоевала немка Ангелина Кёхлер (+0,22 секунды), третье место заняла пловчиха из Белоруссии Анастасия Шкурдай (+0,54 секунды).
Ранее сообщалось, что российская яхтсменка Яна Резникова завоевала бронзу юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе.