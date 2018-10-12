Дацюк набрал 100-е очко в составе ХК СКА

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Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк достиг отметки в 100 набранных очков в составе санкт-петербургской команды.
Дацюк набрал 100-е очко в составе ХК СКА
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Знаковое для 40-летнего форварда событие произошло во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью».

Дацюк выступает за СКА с 2016 года. До матча с «Северсталью» он провёл 118 игр за петербургский клуб, в которых забросил 29 шайб и отдал 70 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Металлург» объявил о подписании контракта с американским хоккеистом Ником Шором.

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