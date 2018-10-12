Дацюк набрал 100-е очко в составе ХК СКА
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
Знаковое для 40-летнего форварда событие произошло во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью».
И это юбилей, друзья!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 12 октября 2018 г.
100 очков в составе СКА теперь у @Datsyuk13!#СКАСЕВpic.twitter.com/U4y8Lh1enB
Дацюк выступает за СКА с 2016 года. До матча с «Северсталью» он провёл 118 игр за петербургский клуб, в которых забросил 29 шайб и отдал 70 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Металлург» объявил о подписании контракта с американским хоккеистом Ником Шором.