«Металлург» объявил о подписании контракта с американским хоккеистом Шором

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Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил о подписании контракта с американским нападающим Ником Шором.
«Металлург» объявил о подписании контракта с американским хоккеистом Шором
  • © Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 26 летним форвардом рассчитано на один сезон.

Шор был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте НХЛ 2011 года под общим 82-м номером.

В сезоне-2017/18 американец отметился выступлениями за три клуба  — «Лос-Анджелес», «Оттава Сенаторз» и «Калгари Флеймз».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 17-е место в списке снайперов в истории НХЛ.

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