«Металлург» объявил о подписании контракта с американским хоккеистом Шором
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 26 летним форвардом рассчитано на один сезон.
Шор был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте НХЛ 2011 года под общим 82-м номером.
В сезоне-2017/18 американец отметился выступлениями за три клуба — «Лос-Анджелес», «Оттава Сенаторз» и «Калгари Флеймз».
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 17-е место в списке снайперов в истории НХЛ.