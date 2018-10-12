«Металлург» объявил о подписании контракта с американским хоккеистом Шором

Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил о подписании контракта с американским нападающим Ником Шором.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 26 летним форвардом рассчитано на один сезон.

Шор был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте НХЛ 2011 года под общим 82-м номером.

В сезоне-2017/18 американец отметился выступлениями за три клуба — «Лос-Анджелес», «Оттава Сенаторз» и «Калгари Флеймз».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 17-е место в списке снайперов в истории НХЛ.