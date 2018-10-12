В ПСЖ прокомментировали информацию о возможном договорном характере матча ЛЧ с «Црвеной Звездой»
- Reuters
«С величайшим оцепенением и негодованием мы узнаём о той информации, которой вы с нами сегодня поделились. Ни разу ни один член нашего клуба не просил обсуждать какие-либо вопросы, кроме тех, которые связаны строго с организацией матча, а именно — встречи, визиты и официальные обеды, которые проводятся перед каждым матчем Лиги чемпионов», — говорится в заявлении клуба.
Ранее в СМИ появилась информация, что матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Црвеной Звездой» мог носить договорной характер.