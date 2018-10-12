СМИ: Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Црвена Звезда» мог быть договорным

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился в Национальную финансовую прокуратуру Франции с просьбой проверить матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и сербской «Црвеной Звездой» на предмет возможного договорного характера игры.
СМИ: Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Црвена Звезда» мог быть договорным
  • Reuters

Как сообщает L’Equipe, расследование началось в связи с соответствующим предупреждением из УЕФА, которое поступило ещё за несколько дней до начала встречи.

Отмечается, что один из официальных представителей «Црвены Звезды», подозревается в ставке в размере € 5 млн на то, что его команда проиграет парижанам с разницей в пять мячей.

Встреча между ПСЖ и «Црвеной Звездой», прошедшая на «Парк де Пренс», завершилась победой хозяев поля со счётом 6:1.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА взяли дело Александра Кокорина и Павла Мамаева под особый контроль.

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