СМИ: Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Црвена Звезда» мог быть договорным
- Reuters
Как сообщает L’Equipe, расследование началось в связи с соответствующим предупреждением из УЕФА, которое поступило ещё за несколько дней до начала встречи.
Отмечается, что один из официальных представителей «Црвены Звезды», подозревается в ставке в размере € 5 млн на то, что его команда проиграет парижанам с разницей в пять мячей.
Встреча между ПСЖ и «Црвеной Звездой», прошедшая на «Парк де Пренс», завершилась победой хозяев поля со счётом 6:1.
Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА взяли дело Александра Кокорина и Павла Мамаева под особый контроль.