СМИ: ФИФА и УЕФА взяли дело Кокорина и Мамаева под особый контроль

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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) взяли дело с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под особый контроль.
СМИ: ФИФА и УЕФА взяли дело Кокорина и Мамаева под особый контроль
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«ФИФА очень внимательно следит за всеми мировыми СМИ, у нас много русскоговорящих сотрудников, которые отслеживают подобные новости», — приводит слова представителя организации «Известия».

В УЕФА отметили, что они в курсе произошедшего. По словам представителя европейской организации, возможные санкции на футболистов может наложить только ФИФА, а УЕФА продолжает следить за развитием событий.

Ранее жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана встала на защиту своего мужа, который на данный момент находится в следственном изоляторе после скандала, связанного с избиением двух человек.

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