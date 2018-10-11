Жена Мамаева: я люблю своего мужа, и мне всё равно, что вы об этом думаете

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана встала на защиту своего мужа, который на данный момент находится в следственном изоляторе после скандала, связанного с избиением двух человек.

«Я люблю своего мужа, и мне всё равно, что вы об этом думаете», — написала Алана Мамаева в своём Instagram.

Ранее жена Мамаева попросила не упоминать о её детях при обсуждении скандала с участием мужа.