Жена Мамаева: я люблю своего мужа, и мне всё равно, что вы об этом думаете

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Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана встала на защиту своего мужа, который на данный момент находится в следственном изоляторе после скандала, связанного с избиением двух человек.
Жена Мамаева: я люблю своего мужа, и мне всё равно, что вы об этом думаете
  • © instagram /alana_mamaeva

«Я люблю своего мужа, и мне всё равно, что вы об этом думаете», — написала Алана Мамаева в своём Instagram.

Ранее жена Мамаева попросила не упоминать о её детях при обсуждении скандала с участием мужа.

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