Гаспарян не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Линце, проиграв Джорджи
Россиянка Маргарита Гаспарян потерпела поражение от итальянки Камилы Джорджи в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счётом 3:6, 6:3, 2:6 в пользу итальянской теннисистки.
В полуфинале Джорджи сыграет с бельгийкой Элисон ван Эйтванк.
Ранее сообщалось, что чемпионка US Open-2017 Слоан Стивенс сыграет в Кубке Кремля.
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