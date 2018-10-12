Гаспарян не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Линце, проиграв Джорджи

Россиянка Маргарита Гаспарян потерпела поражение от итальянки Камилы Джорджи в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.

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РИА Новости

Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счётом 3:6, 6:3, 2:6 в пользу итальянской теннисистки. В полуфинале Джорджи сыграет с бельгийкой Элисон ван Эйтванк. Ранее сообщалось, что чемпионка US Open-2017 Слоан Стивенс сыграет в Кубке Кремля.