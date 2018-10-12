СБР дал согласие на переход семи биатлонистов в сборные Украины и Белоруссии

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На заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) было принято решение дать согласие на переход семи биатлонистов в сборные Украины и Белоруссии.
СБР дал согласие на переход семи биатлонистов в сборные Украины и Белоруссии
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба СБР, на основании поступивших запросов разрешение на переход получили Екатерина Бех и Анастасия Рассказова — в сборную Украины, а также Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Анна Мусатова, Арина Ябровская и Никита Лобастов — в сборную Белоруссии.

Отмечается, что, «учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов», биатлонистам разрешено выступать за свои новые команды без отбытия двухлетнего ограничительного срока.

Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) рассказали, когда будет рассмотрен вопрос восстановления СБР.

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