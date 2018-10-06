В IBU рассказали, когда будет рассмотрен вопрос восстановления СБР

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, когда организация рассмотрит вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР).
В IBU рассказали, когда будет рассмотрен вопрос восстановления СБР
  • Reuters

«У нас состоится заседание исполкома 4 ноября, на котором мы обсудим этот вопрос, определим дальнейшие действия», — приводит слова Далина ТАСС.

Он отметил, что после конгресса IBU в Порече у организации не было возможности обсудить ситуацию с президентом СБР Владимиром Драчёвым.

В декабре 2017 года IBU лишил СБР полноценного членства, присвоив организации временно ограниченный статус из-за допинговых нарушений российских спортсменов.

Ранее в IBU назвали условия, при которых СБР досрочно будет восстановлен в правах.

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