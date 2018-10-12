Антон Миранчук высказался о скандале вокруг Кокорина и Мамаева

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказал мнение о скандале вокруг нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Антон Миранчук высказался о скандале вокруг Кокорина и Мамаева
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Жизнь — вещь, делая каждый шаг в которой, очень легко оступиться, принять неправильное решение, вовремя что-то не предпринять и сойти с пути. Как неохотно все обсуждают чьи-то победы и достижения и как сделают всё, чтобы постараться испортить жизнь из-за ошибки», — написал Миранчук в своём Instagram.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее «Зенит» убрал баннер с изображением Кокорина из аэропорта Пулково.

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