Московский омбудсмен посетит Мамаева и Кокорина в СИЗО
- © Reuters; Агентство городских новостей «Москва»
«Бутырка» — достойное, нормальное учреждение Федеральной службы исполнения наказаний. Поэтому никаких трудностей не предвидится по отбыванию наказания этими молодыми людьми», — заявила она.
По словам Потяевой, она хочет узнать мотивы спортсменов, которые привели их к дракам.
Кроме того, омбудсмен проверит, в камерах на сколько человек содержатся Мамаев и Кокорин.
Ранее экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг Мамаева и Кокорина.