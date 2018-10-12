Московский омбудсмен посетит Мамаева и Кокорина в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО, сообщает m24.

«Бутырка» — достойное, нормальное учреждение Федеральной службы исполнения наказаний. Поэтому никаких трудностей не предвидится по отбыванию наказания этими молодыми людьми», — заявила она.

По словам Потяевой, она хочет узнать мотивы спортсменов, которые привели их к дракам.

Кроме того, омбудсмен проверит, в камерах на сколько человек содержатся Мамаев и Кокорин.

Ранее экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг Мамаева и Кокорина.