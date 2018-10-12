Глава Паралимпийского комитета России рассказал о возможных сроках снятия санкций

Глава Паралимпийского комитета России, бывший уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин в беседе с «Известиями» рассказал о возможных сроках снятия санкций.

По словам Лукина, контакты с руководством Международного паралимпийского комитета после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) «были, есть и, надо полагать, будут».

«Речь прежде всего о контактах с рабочей группой МПК, которая специально создана, чтобы вести диалог с нашей рабочей группой под руководством первого вице-президента ПКР Павла Рожкова», — пояснил он.

Как отметил Лукин, идёт обсуждение проблем на пути окончательного восстановления России в МПК.

«В МПК сказали, что мы на пути к восстановлению, но надо преодолеть ряд проблем. Мы их решаем», — сказал глава ПКР.

Он также выразил «осторожный оптимизм», согласно которому до января проблемы должны быть решены, если уладить все технические вопросы.

Ранее в МПК заявили, что выплата компенсации не приведёт к автоматическому восстановлению ПКР в правах.