В МПК заявили, что выплата компенсации не приведёт к автоматическому восстановлению ПКР в правах

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Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что выплата средств, потраченных организацией на расследование допингового скандала, не приведёт к автоматическому восстановлению в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).
В МПК заявили, что выплата компенсации не приведёт к автоматическому восстановлению ПКР в правах
  • Reuters

«Заплатят они или нет, рабочая группа может принять любое решение. Я очень оптимистичен, но есть много бумажной работы, которую нужно сделать. Есть желание ПКР, прогресс, который был достигнут. Мы движемся вперёд. Мы не говорим о сроках, но прогресс идёт хорошими темпами», — приводит слова Парсонса Inside the Games.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года.

Ранее вице-президент ПКР заявил, что для восстановления в МПК осталось решить технические вопросы.

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