В МПК заявили, что выплата компенсации не приведёт к автоматическому восстановлению ПКР в правах
- Reuters
«Заплатят они или нет, рабочая группа может принять любое решение. Я очень оптимистичен, но есть много бумажной работы, которую нужно сделать. Есть желание ПКР, прогресс, который был достигнут. Мы движемся вперёд. Мы не говорим о сроках, но прогресс идёт хорошими темпами», — приводит слова Парсонса Inside the Games.
Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года.
Ранее вице-президент ПКР заявил, что для восстановления в МПК осталось решить технические вопросы.