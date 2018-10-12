Глава Паралимпийского комитета России прокомментировал скандал с Кокориным и Мамаевым

Глава Паралимпийского комитета России, бывший уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин в беседе с «Известиями» прокомментировал скандал с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

По словам Лукина, нужно сначала разобраться, не судить до установления реальных фактов.

«Следственные действия должны привести к возбуждению уголовного дела, а затем спортсмены предстанут перед судом. Либо их накажут, либо ограничатся общественным порицанием. Если речь идёт не об уголовном преступлении, тогда вступают в ход административные статьи, по которым они должны выплатить штраф, если был нанесён ущерб», — пояснил он.

Как добавил Лукин, на месте Российского футбольного союза он бы подождал решения судебных органов.

Со своей стороны, бывший председатель Счётной палаты России Сергей Степашин в беседе с kp.ru подчеркнул, что за свои поступки нужно отвечать.

По словам Степашина, есть очень много богатых людей, в том числе в футболе, но они никогда себя так не вели.

«В следующем году мы будем отмечать 90-летие Льва Ивановича Яшина. Посмотрите, какой это был человек, футболист номер один — в мире и в Европе. Я представляю, что бы он сегодня сказал этим так называемым пацанам», — сказал Степашин.

Ранее полузащитник сборной России Денис Черышев выразил надежду, что для Кокорина и Мамаева всё обойдётся.