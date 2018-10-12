Черышев: надеюсь, для Кокорина и Мамаева всё обойдётся

После матча футбольной Лиги наций со Швецией, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0, полузащитник сборной России Денис Черышев ответил на вопрос о ситуации вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, арестованных на два месяца по решению суда после серии драк в Москве.

Reuters

«О ситуации с Кокориным и Мамаевым ничего не знаю. Мы готовились к матчу. Ничего не могу сказать. Надеюсь, всё обойдётся для ребят», — цитирует Черышева «Чемпионат». Ранее бывший игрок сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал арест Кокорина.