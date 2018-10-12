Федерация бокса России поздравила Гассиева с 25-летием

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поздравил экс-чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) Мурата Гассиева с 25-летием.
Федерация бокса России поздравила Гассиева с 25-летием
  • © Joel Plummer/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Вы — настоящий патриот нашей великой державы — России, достойно защищающий честь российского флага на международной арене», — заявил Кремлёв, слова которого приводятся на сайте федерации.

Россиянин является финалистом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), где в решающем поединке уступил украинцу Алексадру Усику.

Ранее Гассиев сообщил о готовности проведения второго боя против соотечественника Дениса Лебедева, который победил турка Хизни Алтункая.

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