Федерация бокса России поздравила Гассиева с 25-летием

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поздравил экс-чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) Мурата Гассиева с 25-летием.

© Joel Plummer/ZUMAPRESS.com

globallookpress.com

«Вы — настоящий патриот нашей великой державы — России, достойно защищающий честь российского флага на международной арене», — заявил Кремлёв, слова которого приводятся на сайте федерации. Россиянин является финалистом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), где в решающем поединке уступил украинцу Алексадру Усику. Ранее Гассиев сообщил о готовности проведения второго боя против соотечественника Дениса Лебедева, который победил турка Хизни Алтункая.