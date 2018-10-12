Фигуристка Трусова занимает первое место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Ереване

Россиянка Александра Трусова лидирует после исполнения короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Ереване.

Российская фигуристка набрала 74,19 балла. На втором месте расположилась её соотечественница Алёна Канышева (67,75). Третий результат показала японка Нана Араки (63,06).

В соревнованиях среди юниоров лучшим из россиян стал Андрей Мосалёв, который занял седьмое место. Артур Даниелян занимает восьмое место.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слова своего бывшего тренера Этери Тутберидзе о том, что она после завоевания серебра на Олимпиаде-2018 якобы просила придержать Алину Загитову ещё на год в юниорах.