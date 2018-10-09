Медведева заявила, что не говорила Тутберидзе, что Загитову нужно было придержать на год в юниорах

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слова своего бывшего тренера Этери Тутберидзе о том, что она после завоевания серебра на Олимпиаде-2018 якобы просила придержать Алину Загитову ещё на год в юниорах.

«Хочу прояснить: судейство на Олимпиаде было действительно справедливым. Я видела, как Алина работала всё время, она работала действительно тяжело. Я не знаю, почему многие люди решили, что я считаю судейство нечестным. Что касается фразы о Загитовой и юниорах, то я этого не говорила», — приводит слова Медведевой NBC Sports.

Он отметила, что эти слова Тутберидзе привели её в замешательство.

«Я точно не помню. Если и сказала что-то, то не это имела в виду. Я сразу начала думать: «Когда я такое сказала?» И я так и не вспомнила», — добавила россиянка.

На Играх-2018 Медведева заняла второе место, уступив победу Загитовой. По окончании сезона она приняла решение уйти от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Тогда российский специалист и предала огласке слова Медведевой, спросившей у неё, нельзя ли было удержать Загитову в юниорках ещё на год.

Ранее сообщалось, что Медведева прокомментировала своё выступление на турнире в Канаде.