Медведева заявила, что не говорила Тутберидзе, что Загитову нужно было придержать на год в юниорах
- Reuters
«Хочу прояснить: судейство на Олимпиаде было действительно справедливым. Я видела, как Алина работала всё время, она работала действительно тяжело. Я не знаю, почему многие люди решили, что я считаю судейство нечестным. Что касается фразы о Загитовой и юниорах, то я этого не говорила», — приводит слова Медведевой NBC Sports.
Он отметила, что эти слова Тутберидзе привели её в замешательство.
«Я точно не помню. Если и сказала что-то, то не это имела в виду. Я сразу начала думать: «Когда я такое сказала?» И я так и не вспомнила», — добавила россиянка.
На Играх-2018 Медведева заняла второе место, уступив победу Загитовой. По окончании сезона она приняла решение уйти от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Тогда российский специалист и предала огласке слова Медведевой, спросившей у неё, нельзя ли было удержать Загитову в юниорках ещё на год.
Ранее сообщалось, что Медведева прокомментировала своё выступление на турнире в Канаде.