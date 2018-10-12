На станции московского метро «Деловой центр» пройдёт турнир по смешанным единоборствам

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил о проведении турнира по смешанным единоборствам в московском метрополитене.

«Турнир пройдёт на станции метро «Деловой центр», — цитирует Гаджиева ТАСС.

По его словам, организаторами турнира выступили Fight Nights Global и руководство Московского метрополитена. Он также назвал ориентировочную дату проведения турнира.

«Рад, что мы станем частью этого большого проекта. Пока мы планируем, что это будет конец ноября, ориентировочно 30-е число», — сообщил Гаджиев.

Глава Fight Nights Global рассказал, что на турнире будут присутствовать как звёзды ММА, так и молодые бойцы. На станции «Деловой центр» будет установлена клетка, использовано световое и звуковое оборудование, как на настоящих аренах. По словам Гаджиева, количество зрителей на турнире будет небольшим в связи с ограниченным пространством и требованиями безопасности.

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