Жена Мамаева: боюсь выйти из дома — мне угрожают физической расправой

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала о видео, которым её шантажируют во время расследования дела её мужа об избиении двух человек.

«Видео старое, снимал бывший муж. Оно было у меня на почте, и я его удалила. Я очень не хочу, чтобы оно появилось в сети. Я никого не убивала, ничего такого там нет, просто есть вещи, которое для кого-то нормальные, а для меня — нет», — заявила Мамаева в прямом эфире своего Instagram.

Она также сообщила, что получает угрозы физической расправой после инцидента с мужем, который получил два месяца ареста по обвинению в избиениях.

«Никто не вспоминает ничего хорошего! Раз ошибся, ползай на коленях, проси прощения всю жизнь, ты же лох! Я боюсь выйти из дома. Мне угрожают физической расправой, но никого найти не могут. А тут вся эта клоунада», — добавила Мамаева.

Ранее жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала ситуацию со своим мужем, который получил арест на два месяца в следственном изоляторе.