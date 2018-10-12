Жена Мамаева: почему закон не работает так, как должен?

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала ситуацию со своим мужем, которого арестовали на два месяца и поместили в следственный изолятор.

«Я в Краснодаре. Я не знаю, что будет с Пашей. Я могу судить только о том, что говорят по телевизору, я ничего не знаю. Не хочу общаться с прессой и ТВ, чтобы я не сказала, как бы не посмотрела всё выставят не так. Люди обещают, что они за нас, но никто не за нас, всем нужен этот цирк. А что этот цирк происходит в жизни людей, никого не волнует», — заявила Мамаева в прямом эфире Instagram.

Она также выразила недоумение, почему законодательная система работает всегда по-разному.

«Я не понимаю, почему у нас закон не работает так, как должен работать. Это цирк. Когда людей убивают, никого не могут найти — такие драки во всех дворах. Окей. Наказать надо было, но зачем так? Никакой очной ставки — сразу суд! Поливают грязью всю семью», — сказала Мамаева.

Ранее источник сообщил, что Кокорин и Мамаев будут содержаться в разных камерах изолятора.