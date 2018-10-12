Гол и три передачи Панарина помогли «Коламбусу» одержать победу над «Флоридой» в матче НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» на выезде нанёс поражение клубу «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
Гол и три передачи Панарина помогли «Коламбусу» одержать победу над «Флоридой» в матче НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Juan Salas/Icon Sportswire

Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Зак Веренски (14-я минута), Артемий Панарин (18-я), Энтони Дюклер (33-я), Бун Дженнер (42-я) и Кэм Эткинсон (58-я). Помимо заброшенной шайбы Панарин три раза ассистировал партнёрам. 

У «Флориды» отметились Евгений Дадонов (20-я), Александр Барков (27-я), Трой Брауэр (29-я) и Ник Бьюгстэд (40-я). Дадонов также отдал два результативных паса и признан второй звездой матча, Панарин — третьей.

В других матчах дня «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду в овертайме переиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:2, «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5, «Ванкувер Кэнакс» в гостях победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:1.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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