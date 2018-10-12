Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Вегас» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19.

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Сан-Хосе» хет-трик оформил Фил Кессел (9-я, 30-я и 36-я минуты). Ещё одна шайба на счету Джейка Гюнцеля. Российский форвард Евгений Малкин сделал три результативные передачи.

У «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Томаш Носек (37-я) и Райлли Смит (54-я).

В других матчах дня «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:5, «Бостон Брюинз» в родных стенах переиграл «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1, а «Монреаль Канадиенз» потерпел домашнее поражение от «Лос-Анджелес Кингз» — 0:3.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своём отношении к хоккею и отметил, что необходимо получать удовольствие, когда выходишь на лёд.