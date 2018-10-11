Кузнецов: пытаюсь относиться к хоккею, как бразильцы к футболу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своём отношении к хоккею и отметил, что необходимо получать удовольствие, когда выходишь на лёд.

«Надо каждый день выходить на лёд и получать удовольствие. Если ты не получаешь удовольствие — уходи из хоккея. Несколько дней назад я смотрел фильм про бразильских футболистов, для которых футбол — это танец, радость. Я пытаюсь относиться к хоккею так же», — цитирует Кузнецова пресс-служба НХЛ.

После матча с «Вегас Голден Найтс», где Кузнецов отдал три результативные передачи, он сказал, что необходимо играть на партнёров, которые всегда открыты для передачи.

После первых трёх стартовых матчей регулярного чемпионата в активе у российского хоккеиста три заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин довёл количество заброшенных шайб до 611 в истории лиги и вышел на 17-е место в списке снайперов.