Легендарный баскетбольный тренер Уинтер умер в возрасте 96 лет

Легендарный американский баскетбольный тренер Фредерик «Текс» Уинтер скончался в возрасте 96 лет в своём доме в Канзасе.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на университет Канзас Стэйт, команду которого Уинтер возглавлял в течение 15 лет.

Уинтер, значительную часть карьеры проработавший с различными студенческими коллективами, считается создателем так называемого треугольного нападения — тактической схемы, которая позволила «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграть чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в общей сложности 11 раз под руководством Фила Джексона.

В период с 1985 по 2008 год Текс сотрудничал сначала с «Буллз», а затем и с «Лейкерс» в качестве ассистента главного тренера, после чего непродолжительное время являлся внештатным консультантом Джексона. За свои заслуги Уинтер в 2011 году был включён в Зал баскетбольной славы.

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