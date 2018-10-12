Легендарный баскетбольный тренер Уинтер умер в возрасте 96 лет

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Легендарный американский баскетбольный тренер Фредерик «Текс» Уинтер скончался в возрасте 96 лет в своём доме в Канзасе.
Легендарный баскетбольный тренер Уинтер умер в возрасте 96 лет
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Об этом сообщает ESPN со ссылкой на университет Канзас Стэйт, команду которого Уинтер возглавлял в течение 15 лет.

Уинтер, значительную часть карьеры проработавший с различными студенческими коллективами, считается создателем так называемого треугольного нападения — тактической схемы, которая позволила «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграть чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в общей сложности 11 раз под руководством Фила Джексона.

В период с 1985 по 2008 год Текс сотрудничал сначала с «Буллз», а затем и с «Лейкерс» в качестве ассистента главного тренера, после чего непродолжительное время являлся внештатным консультантом Джексона. За свои заслуги Уинтер в 2011 году был включён в Зал баскетбольной славы.

Ранее звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил обеспокоенность тем, что у президента США Дональда Трампа есть время комментировать его высказывания.

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