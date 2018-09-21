Леброн Джеймс обеспокоен тем, что у президента США есть время комментировать его высказывания

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил удивление и обеспокоенность тем фактом, что у президента США Дональда Трампа есть время публично комментировать его высказывания.

«Меня совершенно не беспокоит то, что Трамп пишет обо мне в Twitter. Это примерно то же самое, как если бы кто-то сказал, что я не умею играть в баскетбол. Поэтому мне плевать на эти слова. Но меня беспокоит то, что у президента страны хватает времени комментировать мои высказывания. У него самая ответственная работа в мире. Откуда у Трампа свободное время для таких вещей?» — приводит слова Джеймса The Hollywood Reporter.

Ранее сообщалось, что Трамп ответил на критику баскетболиста Леброна Джеймса, при этом прокомментировав умственные способности форварда «Лейкерс».