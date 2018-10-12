Сборная Франции отыгралась с 0:2 и сыграла вничью с Исландией в товарищеском матче
- Reuters
По ходу встречи исландские футболисты имели преимущество в два мяча благодаря точным ударам полузащитников Биркира Бьярнсона и Кари Арнасона, но не сумели его удержать.
Автогол защитника Хольмара Эйолфссона и пенальти, реализованный форвардом Килианом Мбаппе на 90-й минуте, позволили действующим чемпионам мира уйти от поражения.
Ранее сообщалось, что сборная Испании разгромила команду Уэльса в товарищеском матче.