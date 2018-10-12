Сборная Франции отыгралась с 0:2 и сыграла вничью с Исландией в товарищеском матче

Короткая ссылка
В товарищеском матче, который проходил в Генгаме, сборная Франции сыграла вничью с командой Исландии — 2:2.
Сборная Франции отыгралась с 0:2 и сыграла вничью с Исландией в товарищеском матче
  • Reuters

По ходу встречи исландские футболисты имели преимущество в два мяча благодаря точным ударам полузащитников Биркира Бьярнсона и Кари Арнасона, но не сумели его удержать.

Автогол защитника Хольмара Эйолфссона и пенальти, реализованный форвардом Килианом Мбаппе на 90-й минуте, позволили действующим чемпионам мира уйти от поражения.

Ранее сообщалось, что сборная Испании разгромила команду Уэльса в товарищеском матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить