Сборная Франции отыгралась с 0:2 и сыграла вничью с Исландией в товарищеском матче

В товарищеском матче, который проходил в Генгаме, сборная Франции сыграла вничью с командой Исландии — 2:2.

По ходу встречи исландские футболисты имели преимущество в два мяча благодаря точным ударам полузащитников Биркира Бьярнсона и Кари Арнасона, но не сумели его удержать.

Автогол защитника Хольмара Эйолфссона и пенальти, реализованный форвардом Килианом Мбаппе на 90-й минуте, позволили действующим чемпионам мира уйти от поражения.

Ранее сообщалось, что сборная Испании разгромила команду Уэльса в товарищеском матче.