Сборная Испании по футболу разгромила команду Уэльса в товарищеском матче

В товарищеском матче, который проходил в валлийском Кардиффе, сборная Испании разгромила команду Уэльса со счётом 4:1.

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Пако Алькасер. Ещё по мячу себе в актив записали защитники Серхио Рамос и Марк Бартра.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии одержала победу над Польшей в матче футбольной Лиги наций.