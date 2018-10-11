Сборная Испании по футболу разгромила команду Уэльса в товарищеском матче
В товарищеском матче, который проходил в валлийском Кардиффе, сборная Испании разгромила команду Уэльса со счётом 4:1.
- Reuters
Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Пако Алькасер. Ещё по мячу себе в актив записали защитники Серхио Рамос и Марк Бартра.
Ранее сообщалось, что сборная Португалии одержала победу над Польшей в матче футбольной Лиги наций.
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