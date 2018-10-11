Сборная Португалии одержала победу над Польшей в матче футбольной Лиги наций

В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Португалии на выезде обыграла команду Польши со счётом 3:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились форвард Андре Силва и полузащитник Бернарду Силва. Кроме того, защитник польской дружины Камил Глик поразил собственные ворота.

Этот успех позволил подопечным Фернанду Сантуша набрать шесть очков и упрочить лидерство в третьей группе дивизиона А Лиги наций. Поляки с одним баллом в активе делят второе и третье места в турнирной таблице с командой Италии.

Ранее был объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч Лиги наций со Швецией.