Милонов оценил возможные последствия скандала с участием Кокорина и Мамаева

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможные последствия скандала, в котором замешаны футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Милонов оценил возможные последствия скандала с участием Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

«Им грозит пожизненная дисквалификация — и это правильно. Для них это страшнее, чем пару лет просидеть в тюрьме. Они ничего другого не умеют, и это будет крест на деле всей их жизни», — сказал парламентарий.

По его мнению, Кокорин и Мамаев предпочли бы два года отсидеть в тюрьме, после чего вернуться в футбол, а не потерять футбол на всю жизнь.

Ранее депутат Государственной думы Евгений Фёдоров в беседе с Nation News заявил о важности справедливого наказания для Кокорина и Мамаева.

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