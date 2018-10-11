Украинская легкоатлетка Цвилий обвиняется в употреблении допинга

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Украинская легкоатлетка Алина Цвилий, специализирующаяся на спортивной ходьбе, сдала положительный допинг-тест.
Украинская легкоатлетка Цвилий обвиняется в употреблении допинга
  • РИА Новости

Проба украинской спортсменки показала запрещённое вещество триметазидин. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение отстранить Цвилий от участия в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В 2017 году Цвилий стала вице-чемпионкой Европы на дистанции 50 км.

Ранее олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Инна Осипенко-Радомская была дисквалифицирована на четыре года за отказ от прохождения допинг-контроля.

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