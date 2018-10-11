Две шайбы Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал домашнюю победу над прошлогодним финалистом Кубка Стэнли клубом «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин (31-я и 51-я минуты), ещё по разу отличились Евгений Кузнецов (20-я), Ларс Никлас Бекстрём (46-я) и Ти Джей Оши (59-я). Кузнецов также отдал три результативные передачи, российский защитник Дмитрий Орлов — одну.

У «Вегаса» шайбы забросили Коди Икин (31-я) и Рейлли Смит (48-я).

После игры Кузнецов был признан первой звездой матча, Овечкин — второй.

В других матчах дня ХК «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 7:4, а «Аризона Койотс» в гостях по буллитам победил «Анахайм Дакс» — 3:2.

Ранее «Даллас Старз» дома проиграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).