«Даллас» уступил «Торонто» в матче НХЛ, Радулов набрал три очка

«Даллас Старз» дома проиграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 7:4.

В составе «Торонто» дубли оформили Остон Мэттьюс (19-я и 32-я минуты) и Джон Таварес (38-я и 45-я), ещё по разу отличились Митч Марнер (10-я минута), Рон Хэйнси (37-я) и Коннор Браун (57-я). Российский защитник Никита Зайцев отметился одной результативной передачей.

У «Далласа» шайбы забросили Александр Радулов (18-я), Тайлер Сегин (30-я), Джейми Бенн (39-я) и Йон Клингберг (43-я). Радулов также отдал два результативных паса.

В других матчах дня «Нэшвилл Предаторз» на своей площадке уступил «Калгари Флэймз» со счётом 0:3, а «Сан-Хосе Шаркс» в гостях разгромил ХК «Филадельфия Флайерз» — 8:2.

Ранее «Лос-Анджелес Кингз» на выезде потерпел поражение от клуба «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.