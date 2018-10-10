Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ

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«Лос-Анджелес Кингз» на выезде потерпел поражение от клуба «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ
  • ©Adam Davis/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Виннипега».

В составе ХК «Лос-Анджелес» счёт открыл Илья Ковальчук (7-я минута), который забросил свою первую после возвращения в НХЛ шайбу. 

Победу «Виннипегу» принесли голы Марка Шайфли (11-я) и Кайла Коннора (31-я).

В других матчах дня «Каролина Харрикейнз» на своей площадке победила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 5:3. В составе хозяев шайбу забросил россиянин Андрей Свечников.

Ранее «Бостон Брюинз» переиграл клуб «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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