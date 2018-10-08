Хет-трик Бержерона помог «Бостону» победить «Оттаву»

«Бостон Брюинз» переиграл клуб «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Бостона» хет-трик оформил Патрис Бержерон (1-я, 18-я и 45-я минуты), также записали голы на свой счёт Крис Вагнер (28-я) и Давид Пастрняк (57-я и 59-я).

У «Оттавы» шайбы забрасывали Райан Дзингел (23-я и 33-я) и Бобби Райан (58-я).

В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» одержал сухую победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.

Ранее клуб «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.