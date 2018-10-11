Нурмагомедов о разговоре с отцом после боя с Макгрегором: не самая приятная беседа в моей жизни

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о разговоре со своим отцом по поводу потасовки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Да, это была не самая приятная беседа в моей жизни. В своей манере он объяснил мне всё. Абсолютно всё. Это мы с ним сделали домашнюю работу. Надо было. Я сам отец двоих детей, всё понимаю», — цитирует спортсмена «Коммерсантъ».

При этом он отметил, что за сам бой он получил наивысшую оценку от отца.

«Мне отец поставил за это пять с плюсом. Я не помню, когда заслуживал такую оценку от него. Он сказал, что сам был удивлён, как я вёл себя. Зато все эмоции, которые я первоначально сберёг, я смог направить во время боя, куда было надо», — добавил Нурмагомедов.

Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул UFC в лёгком весе. После поединка он выпрыгнул из октагона и начал потасовку с членами команды соперника.

Ранее Путин прокомментировал поведение Нурмагомедова после боя с Макгрегором.