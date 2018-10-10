Путин заявил, что Россия намерена предложить партнёрам по БРИКС создать новый спортивный турнир

Россия намерена предложить партнёрам по БРИКС и ЕАЭС проведение нового специального спортивного турнира.

Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на форума «Россия — спортивная держава».

«Специальный спортивный турнир мы намерены предложить нашим партнёрам по БРИКС и по ЕАЭС. В целом мы заинтересованы, чтобы лучшие спортсмены планеты чаще встречались, соревновались и дружили друг с другом, чтобы развивались спортивные обмены», — приводит слова главы государства ТАСС.

Путин добавил, что количество людей, которые стали заниматься в спортивных секциях после крупных турниров, сильно увеличилось, поэтому он надеется, что эта тенденция сохранится.

«Выдающиеся спортсмены — это важный, очень значимый пример для подрастающих поколений. Не важно, продолжают они состязаться или уже завершили свою карьеру. Эти люди символизируют собой настоящий спортивный дух, характер и единство спорта. Они, безусловно, заслужили всемерной поддержки», — отметил российский лидер.

Ранее Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой.