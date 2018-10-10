В МВД сообщили, что мера пресечения для Мамаева и Кокорина пока не выбрана

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что мера пресечения по нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву ещё не выбрана.
В МВД сообщили, что мера пресечения для Мамаева и Кокорина пока не выбрана
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«С ними обоими сейчас работают следователи. Как только будет выбрана мера пресечения, мы сразу сообщим», — приводит её слова «Спорт-Экспресс»

Мамаев и Кокорин обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее комментатор Орлов выразил мнение, что Мамаева и Кокорина нельзя лишать профессии футболистов.

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