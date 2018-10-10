Комментатор Орлов считает, что Мамаева и Кокорина нельзя лишать профессии футболистов

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Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Комментатор Орлов считает, что Мамаева и Кокорина нельзя лишать профессии футболистов
  • РИА Новости

«Я посмотрел видео и был поражён двум вещам. Как можно группой людей так жестоко избивать одного человека? Это вызывает огромное отвращение к этим ребятам. Не знаю, из-за чего это произошло. Мне ясно одно: Кокорин и Мамаев должны понести наказание по закону, заслуженное», — цитирует комментатора «Спорт-Экспресс».

При этом он выступил против лишения Мамаева и Кокорина возможности играть в футбол.

«Я не понял этих призывов. Эдуард Стрельцов отсидел, отбыл срок, вышел. Через какое-то время ему разрешили вновь играть. И он дважды становился лучшим футболистом страны. Люди, выходящие из тюрьмы, остаются гражданами страны. Их нельзя лишать работы», — добавил Орлов.

Ранее сообщалось, что Мамаев задержан после допроса.

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