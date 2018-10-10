Фёдор Емельяненко заявил, что очень рад победе Нурмагомедова над Макгрегором
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«Давления никакого не чувствую, чтобы не взваливать на себя лишний груз ответственности. Я стараюсь как следует готовиться на тренировках и делать всё, что могу. Остальное — как бог даст», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».
Он также добавил, что был очень рад за Нурмагомедова.
«Я очень рад за Хабиба и за Россию, что у нас такая победа. В моём бою будет всё так, как бог даст. Я буду стараться», — сказал Емельяненко.
Бой Емельяненко и Соннена состоится 13 октября на турнире Bellator 208 в рамках полуфинала Гран-при организации.
Ранее Фёдор Емельяненко признался, что не смотрел бой Нурмагомедов — Макгрегор.